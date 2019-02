“La dificultad actual es que, por un lado, falta trabajo; y por otro, no hay personas para poder acceder al trabajo en determinadas zonas y rubros. Se trata de jóvenes con educación y ganas de trabajar. Este programa ayuda a conciliar ambas necesidades”, contó el intendente desde el móvil instalado en la plaza de Alvarado y Tomkinson, en la localidad de Beccar.

