En la encuesta realizada por Query, una consultora con el menor margen de error en los sondeos realizados en las últimas elecciones, los números son más que desalentadores para Cambiemos. Si bien la gobernadora María Eugenia Vidal esta al frente en la intención de voto en la Provincia, su imagen negativa trepó a un porcentaje record y por primera supera a la consideración positiva. Según el voto de los bonaerenses, Macri pierde el balotaje frente a Cristina Kirchner.

Cambiemos sigue en caída libre. La muestra realizada en la provincia de Buenos Aires arroja una imagen negativa de Mauricio Macri del 55%, que supera a la de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 51% de rechazo.

Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, invirtió su consideración y su imagen negativa supera por primera vez a la positiva por un punto, 43% frente a 42%.

Sin embargo, Vidal gana en todos los escenarios, frente a CFK en una eventual competencia por la Provincia. La moronense llega al 36,8%, mientras la ex primera mandataria alcanza un 30,5%.

Mas coherente la comparativa con Axel Kicillof, posible candidato del kirchnerismo. En esa disputa MEV crece al 39,7%, y el ex ministro de Economía K se queda solo con el 28,1%. No se sondeó a ninguno de los intendentes pejotistas.

La elección presidencial expone números preocupantes para el oficialismo en Buenos Aires. Macri pierde las elecciones generales frente a Cristina, quien se impone con 33,7 puntos. El presidente, casi 5 puntos abajo, 29,2%.

Tercero lejos, Sergio Massa, con 9 puntos. Hay un 16% de indecisos. Siempre claro, tomando 1214 casos del territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El balotaje también presenta resultados favorables para Cristina Kirchner. La ex presidenta logra un 40% de los votos frente a un 38,9% de Mauricio Macri. Lo que sería un empate técnico, tiene un 21,1% de indecisos, en su mayoría votantes de la izquierda en la primera vuelta.