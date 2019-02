“Esta obra trasciende a la gestión, no está pensada para las próximas elecciones, sino para seguir mejorando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras de todo el partido de Escobar. Con esta ampliación profundizamos un Estado municipal moderno, presente, con capacidad para brindar respuestas inmediatas a la demanda de nuestra gente. A la vez, consolida un distrito más integrado y conectado, que salva las distancias de nuestro enorme territorio para atender urgencias prácticamente en tiempo real”, enfatizó Sujarchuk tras la recorrida.

El intendente Ariel Sujarchuk supervisó la etapa final de los trabajos de ampliación del Centro de Monitoreo de Garín, una obra que en pocos días más estará finalizada y con la que la Municipalidad de Escobar pretende optimizar la capacidad operativa de los servicios de Seguridad, Prevención Comunitaria y Emergencias, Same, Bomberos, 911 y Defensa Civil.