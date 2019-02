En el contexto estuvo recientemente en una tradicional feria que funciona desde hace décadas en El Palomar donde se puede comprar frutas, verduras, carne y artículos de limpieza, entre otras cosas. “La comunidad del barrio y los comerciantes me contaron su preocupación por la situación económica. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes, baja el consumo y se vende menos. Hay más desocupados, menos trabajo y más tarifazos e inflación”.

Desde su espacio adelantan que Lioi acompañará a vecinos afectados por aumentos de tarifas, baches no reparados y quita de subvenciones en presentaciones formales ante el Municipio de Morón.