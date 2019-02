A raíz de la polémica por la privatización del Microestadio Municipal, y del veto que Ducoté hizo a la ordenanza que daba prioridad de uso a los clubes de barrio, las escuelas e instituciones públicas; el Frente Pilarense convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 8 de febrero, y vuelve a la carga con el pedido. “Cambiemos y Ducoté no le pueden negar esta ordenanza al deporte de Pilar”, declaró Federico Achával. “El viernes es un día importante porque se define si el Microestadio volverá a ser un espacio para todos o sólo para unos pocos”, explicó después.

El dirigente del Frente Pilarense detalló que “el viernes se define si un club de barrio puede soñar con organizar un partido a beneficio para recolectar fondos para hacer un vestuario o no. Se decide si un gimnasio de boxeo puede contar con el Microestadio para organizar una exhibición y juntar plata para ayudar a sus deportistas o si un club de basquet podrá usar este espacio para jugar una final. Todas situaciones que hoy no son una posibilidad para muchos pilarenses porque si lo fueran, no habría tantos deportistas, clubes e instituciones pidiéndole a Ducoté que les devuelva el lugar que les pertenece”.

Es que, bajo el lema #ElMicroestadioEsDeTodos ya son muchas las voces locales que se sumaron a la campaña que impulsa el Frente Pilarense para pedirle a Ducoté que no use el Microestadio con fines lucrativos. “No pueden venir a Pilar a quitarnos lo que es de todos”, insistió Achával. Y luego remarcó que “la situación en los barrios, en los clubes, en las sociedades de fomento es cada vez más grave y eso pasa por cómo lleva adelante la economía Cambiemos. No vamos a dejar que, además, Ducoté le saque a la gente el único espacio físico con el que cuenta para poder crecer”.

Por último, Achával declaró: “Creemos que el deporte es desarrollo e inclusión y estamos convencidos de que el Microestadio es un lugar que permite que eso pase. Pero es imposible que se haga realidad si cada vez que nuestros clubes, equipos o deportistas, piden usarlo se encuentran con que el municipio ya lo tiene ocupado”. Y concluyó: “Ojalá Ducoté pueda demostrar que el deporte sí es su prioridad dejando que el viernes todos los pilarenses nos unamos para defenderlo”.