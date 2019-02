Son más de 7 mil metros cuadrados de pavimento que incluyen hidráulica para evitar futuras inundaciones. “Está bueno evaluar con qué calidad se realizan estas obras”, destacó el jefe comunal. Y detalló: “Una doble capa de hormigón es mucho más firme, comparando con asfaltos que solamente eran el nivelado de piso y material caliente encima. Esto brinda mayor durabilidad. Lo importante es que la gente no se va a inundar más y va a tener una mejor calidad de vida”.

