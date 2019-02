Este sábado no fue la delincuencia la que alteró el ritmo de vida de José León Suárez. La Policía...

Por su parte, la responsable de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, Vanina Pasik opinó que: “Los movimientos sociales encontramos una forma de construir justicia, porque la construcción de Justicia no es patrimonio exclusivo del Poder Judicial (que es indispensable y luchamos para que haya condenas), pero estas jornadas en las casas de las familias de las víctimas, son una forma de construir dignidad”.

En el marco del “Dia por la Eliminación de la Violencia Institucional” decretada por el actual gobierno local de San Martín en 2012, el intendente Gabriel Katopodis expresó: “acompañamos a la familia y reclamando que en Argentina no haya mas hechos de violencias y de muertes como estas”. Sobre la politica de Seguridad tomada por Cambiemos opinó que “hay un gobierno que estimula y favorece que haya policías que deciden por la vida de unos y de otros”.

“Necesitamos un Estado que entienda que la violencia en nuestros barrios es organizada por personas grandes y bien vinculadas, y no por pibitos ni por mujeres, que son los que terminan llenando las cárceles”, continúa en otra parte el documento que finaliza reclamando por el “No a la Baja”, en relación al impulso que se le está dando desde el Ejecutivo Nacional a la baja de la edad de imputabilidad.