“Con recursos propios y atentos a las buenas ideas y experiencias, seguimos trabajando de manera intensa para sumar herramientas que nos protejan a las personas de bien de aquellos que delinquen. La lucha contra el delito es una preocupación de todos y por eso necesitamos que la Policía Provincial, que depende de la gobernación de Buenos Aires, haga su parte. Pero nosotros, como gestión municipal, no nos quedamos de brazos cruzados y nos ponemos al frente de esa pelea porque queremos vivir en un Escobar cada vez más seguro y tranquilo”, enfatizó Sujarchuk.

