Los chicos celebraron la oportunidad de asistir a las colonias de verano de San Fernando. Belén comentó: “Están muy bien, me gusta la colonia porque vengo a la pileta, juego con mis amigos y está bueno. Nadamos mucho y jugamos”. Por su parte, la pequeña Fiore comentó que “hubo pileta, después merendamos; jugamos con bates y al vóley, la verdad es muy divertido y la pasamos bien”. El joven Felipe coincidió. “La estoy pasando re bien -dijo- es lo más la colonia. Estamos nadando en pileta libre”. Y Valentina aseguró: “Acá jugamos, merendamos, nos metemos en la pileta y nos enseñan a nadar”.

En otro sector del Polideportivo 3, las personas con discapacidad tuvieron una jornada especial con una clase de seguridad acuática especializada. Analía Gastoldo, coordinadora del área de Discapacidad en Deportes, sostuvo: “En el Día del Guardavidas la idea es que todos estemos informados y saber quién es la autoridad máxima en la pileta. Porque no debemos correr y hay que usar gorrita, además de tomar clases de natación durante el año. También los capacitamos sobre el significado de los colores de las banderas en ocasión viajen y vayan al mar. Es toda la información necesaria para que estén seguros en el agua”.

En relación a las instalaciones del Polideportivo 3, señaló: “Renovamos todos los caminos internos y ahora estamos renovando los vestuarios. Ya se terminaron las refacciones en los de campo y ya comenzaron las obras en el sector de cambiadores de la pileta. La verdad que no hubo ningún problema y la gente agradece un motón las mejoras en el lugar”.

La subsecretaria de Deportes, Ana Aused, estuvo presente en el Polideportivo 3, donde los vecinos se refrescan y divierten en las piletas. “Empezamos el viernes con el segundo contingente con un montón de actividades para todos los chicos y las personas con discapacidad. Es puramente recreativa y apuntamos, en el ámbito de la natación, a lo que es el aprendizaje. La idea es que vengan, pasen un momento divertido y combatan el calor. Que tengan un lugar donde estar mientras algunos papás trabajan o no pudieron irse de vacaciones”, afirmó.