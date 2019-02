Policía Científica trasladó el cadáver a la morgue donde se determinaría la realización o no de una autopsia. No ha trascendido la identidad del fallecido.

Este sábado no fue la delincuencia la que alteró el ritmo de vida de José León Suárez. La Policía y el personal de Servicio de Emergencias Médicas municipal acudieron a un departamento ubicado en una planta alta de una finca de Independencia esquina Washington por denuncias de olores putrefactos. Al arribar se encontraron con un basural repleto de alimañas y el cuerpo de un hombre en estado de descomposición.