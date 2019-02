En el trabajo junto a Alejandro Collia, quien suena como precandidato a intendente de Tres de Febrero, el dirigente Roberto Ismael Torres pide elecciones primarias dentro del peronismo distrital para “confluir todos en una propuesta única que tenga en octubre el acompañamiento de la gente”.

“El vecino de Tres de Febrero sufrió una decepción con Diego Valenzuela porque su voto no fue correspondido en los hechos, y eso lo vemos en las mismas políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri; en las obras con abultados presupuestos que están paradas desde hace tiempo; o el deterioro de la salud pública en las unidades sanitarias”, opinó el ex subsecretario de Gobierno municipal.

Torres puntualizó en el retraso de la obra del Barrio Derqui en Caseros, iniciada en 2016 y aún no finalizada, a lo que calificó como “prueba y error en detrimento y perjuicio del pueblo”.

“Hay una mala decisión de dónde invertir los recursos, con plazas costosas que después no se llegan a terminar”, indicó, al momento que calificó como “intendente ausente” al jefe comunal del Pro, que se mueve con “escenografías montadas con gente afín”.

También el ex funcionario criticó la labor en seguridad pública del gobierno de Tres de Febrero: “Junto al concejal Alejandro Collia concurrimos a visitar el COM para comprobar si funcionan las 960 cámaras o solo 600 como trasciende, y tras esperar 30 minutos, una persona que se identificó como Director no nos dejó pasar, a pesar de que la Ley Orgánica Municipal habilita a un edil” a ingresar a dependencias públicas.

“La inseguridad ha empeorado en estos tres años porque el secretario Juan Manuel Lucioni con los medios que tiene, con más móviles, más recurso humano y más tecnología (que con la gestión anterior) obtiene índices mayores de entraderas, homicidios y femicidios” según datos de la Procuración, aseguró Roberto Torres.

Frente a las críticas a la gestión de Valenzuela, y sobre las propuestas que elabora el peronismo de Tres de Febrero para ofrecer una plataforma electoral superadora, el referente dijo que trabajan desde la agrupación Ramón Carrillo que lidera Alejandro Collia, “escuchando a los vecinos y recorriendo casas, clubes y centros de jubilados del distrito”.

“El peronismo está buscando volver a Perón, y frente al panorama electoral consideramos que el gran ordenador serían las PASO, herramienta que generó el ex presidente Néstor Kirchner, y de esa manera revalorizamos la militancia”, consideró, mientras sostuvo que “pasadas las primarias confluiríamos todos en una propuesta única que seguramente tendrá el acompañamiento del pueblo de Tres de Febrero, que no lo renovará el crédito al macrismo”.