Y agregó: “El objetivo es dar una mano ante la gran demanda. Queremos seguir siendo solidarios en lo que respecta al sistema sanitario, no salir a cuestionar a nadie sino poner todo el esfuerzo que tenemos a disposición, todo el recurso humano, más espacio y más prestaciones para seguir ayudando a los ciudadanos del territorio bonaerense, más que nada al corredor norte. Se sigue haciendo inversión, no se deja abandonado nada, había detalles importantes que hacen a la seguridad de todos que había que corregir de base y estamos en eso”.

Ante la gran demanda sanitaria que tiene Malvinas Argentinas, el Municipio trabaja para poder ampliar las prestaciones del sistema de salud, teniendo en cuenta que en los hospitales no se atiende solo gente del distrito, sino también de distritos vecinos.

Actualmente se está trabajando en la instalación contra incendios y en la optimización del ingreso y egreso de los pacientes, entre otras cosas. “Vamos de a poco pero todos los días aportamos un granito de arena para que vaya creciendo. En cuanto a la instalación contra incendios no había absolutamente nada y es la base para evitar cualquier inconveniente el día de mañana cuando quede culminado. Y también se están haciendo diferentes divisiones para optimizar el ingreso y egreso de las cuestiones operativas diarias del hospital”, comentó Nardini.

El jefe comunal afirmó: “Mucha gente pensaba que estaba abandonado, que no se estaba haciendo nada, pero estamos trabajando en el rediseño del que se convirtió en Hospital Universitario con Diagnóstico Precoz. Presentamos la readecuación en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el cual fue aprobado con algunos cambios que van a venir bien para poder optimizar el lugar”.