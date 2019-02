Y agregó: “No hay motivo para darle cuatro años más a un gobierno que no sabe resolver los problemas de la Argentina. No esperamos que cambien el modelo, pero sí que dejen de hacer daño a los trabajadores y a la industria nacional”.

Al respecto, Katopodis señaló: “Ya está presentado el amparo colectivo que hicimos con intendentes peronistas, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, legisladores y asociaciones para exigir tarifas justas. Pero no alcanza con denunciar al gobierno, para frenar el tarifazo y el ajuste hay que ganar las elecciones”.