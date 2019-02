Las comodidades del nuevo cuartel -el más grande y moderno del país- ubicado en Ex Combatiente Juan...

El Municipio de San Fernando lleva adelante una importante ampliación estructural del Hospital de Islas -que lleva el nombre del doctor Do Porto- ubicado en Paraná de las Palmas y Carabelas, con un fuerte trabajo para incorporar un área para el tratamiento y rehabilitación motora. Tendrá profesionales para traumatología, kinesiología y fisiatría. También contará con un gimnasio para kinesiología de 100 metros cuadrados, y mantendrá como hasta la fecha emergencias, consultorios y guardia 24 horas.