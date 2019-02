Una de las cuadras que se pone en valor es el tramo de la calle Brandsen, entre la calle Las Heras y Ruta 197, bordeando la estación de Carupá. El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, explicó: “Esta es una cuadra que costea la vía del tren Mitre donde no podía pasar el asfalto hace muchísimos años. Muchos vecinos tienen los fondos de su casa, y también pasa por allí el tendido eléctrico. Es una demanda de los vecinos de esa cuadra que querían que les abramos los fondos de sus casas para poder tener circulación de Policía, ambulancias, recolección de residuos, y va a tomar vida esa cuadra”.

