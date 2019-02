La inseguridad en San Martín no cesa, y Villa Ballester sigue siendo unas de las zonas más calientes...

Al respecto, Katopodis señaló: “Queremos que el gobierno tenga muy en claro que los intendentes vamos a defender a los clubes, a las pymes y a todos nuestros vecinos que no pueden pagar las facturas y encima se quedan sin servicio por falta de inversión. Hace tres años que Macri le pide a la gente que haga un sacrificio, pero sin cumplir ni una sola promesa”.