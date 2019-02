El jefe comunal sostuvo que el Gobierno Nacional “está seguro de lo que hace” y que tiene “una visión muy economicista”. “Quiere que le cierren los números y no piensa en los ciudadanos, no hay economía que aguante con los tarifazos que están imponiendo”, dijo.

“Este barrio es La Mascota, que tal vez muchos no conocen, tiene necesidades pero a través de los años pudimos lograr que venga el agua, hacer el polideportivo y una cinta asfáltica para conectar con el futuro hospital de Benavídez para que los vecinos tengan el acceso rápido”, señaló Zamora.