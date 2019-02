La inseguridad en San Martín no cesa, y Villa Ballester sigue siendo unas de las zonas más calientes...

La inseguridad en San Martín no da tregua, las bandas delictivas parecen moverse sin ningún tipo de cautela. Mientras priman las diferencias partidarias en cuestiones como la educación y la inseguridad, pierden los chicos.

El impactante panorama con el que se encontró personal de la institución pública ubicada en 9 de Julio y Mónaco, en José León Suárez, llamó la atención por el oído manifestado por los delincuentes. Quedó en claro que no robaron por necesidad, máxime cuando prendieron fuego cajas con trabajos prácticos de los alumnos.

Inhumanos ingresaron a la Escuela 26 de José León Suárez y tras destrozar puertas, destruyeron mobiliarios, quemaron documentación y trabajos de los alumnos, robaron electrónicos y no conformes con eso, comieron y se drogaron en un aula.