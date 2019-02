Al final de la jornada, el director del Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas destacó el compromiso de la gestión actual con la salud de los vecinos. “Es importante que detrás de todo esto exista apoyo político y eso hoy lo tenemos gracias al intendente Leo Nardini. Sin ese apoyo, estas técnicas y esta tecnología no serían una realidad aquí en Malvinas Argentinas”, finalizó.

