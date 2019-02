La inseguridad en San Martín no cesa, y Villa Ballester sigue siendo unas de las zonas más calientes...

Asimismo, “La colonia en tu barrio” llegó a distintos puntos de la ciudad para los chicos que por diversas razones no pudieron concurrir a la colonia diaria. La propuesta, que continuará hasta marzo, incluye actividades, juegos, desayuno y almuerzo.