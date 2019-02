La inseguridad en San Martín no cesa, y Villa Ballester sigue siendo unas de las zonas más calientes...

Ante esto, los choferes de las ocho líneas decidieron realizar un paro que durará hasta las 24 de hoy. La medida afecta centralmente a la zona oeste del Gran Buenos Aires. Asimismo, los colectiveros de la 216 anunciaron que no entrarán a Mariló, en el partido de Moreno.

Dos delincuentes se subieron a una unidad de la línea 216 y asaltaron a todos los pasajeros, luego de esto le dieron un culatazo en la cabeza al chofer, quien además se encontraba con su familia. No conformes con esto, los ladrones abrieron fuego contra el colectivo.