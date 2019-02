La protagonista principal de la jornada fue la licenciada Andrea Benítez, una joven Trabajadora Social, militante y vecina del distrito, quien viene mostrando sus claras intenciones de competir en una interna por la intendencia, representando al peronismo kirchnerista de Tres de Febrero, bajo la idea de unidad y diversidad, para “construir una ciudad moderna, donde las persianas de empresas y comercios se abran y no se cierren como en la actualidad; donde las familias puedan pagar servicios y tarifas justas y no los disparates que llevan adelante Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Diego Valenzuela; y donde contemos con una educación de calidad y para todes”.

