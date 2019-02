“Hemos solicitado asistencia para hacer la desratización de todas las escuelas de la Provincia. Empezamos con las que están en obras. Lamentablemente no tenemos fondos en el Consejo Escolar para afrontar las tareas, porque no la ha mandado la Provincia. Como sabemos de la solidaridad y humildad del Intendente, le pedimos ayuda y sabemos que los chicos de San Fernando siempre van a contar con él”, completó.

La presidente del Consejo Escolar, Teresita Piaggi, agradeció al Municipio por asistir en las tareas de desratización. “Otra vez más, pidiéndole colaboración al intendente. No solo está haciendo la reconstrucción integral de la Escuela 7 en su comedor, aulas y patio, sino que también ha implementado el trabajo de construir veredas nuevas”, comentó la titular del órgano escolar.