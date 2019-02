Por su parte, la esgrimista destacó que vieron “muchos chicos con un montón de condiciones”. “Si se conociera más el deporte a través de estos talleres, habría muchos más esgrimistas”, consideró, y a esto agregó: “La iniciativa de Vicente López me parece excelente, porque están promoviendo que no son tan conocidos y tienen un gran margen de desarrollo”.

“En nuestras colonias hay mucha iniciación deportiva y nos parece importante que los chicos tengan la posibilidad de conocer diferentes deportes menos tradicionales, a los que no es fácil acceder”, sostuvo Fabián Turnes, secretario de Deportes.