Para la comunicación, los vehículos disponen de un equipo portátil y analógico de última generación, intercomunicados con el Centro de Monitoreo de Garín, donde dos agentes de Defensa Civil y SAME se encargan de localizar los puntos específicos de los siniestros a través de las líneas 103 y 107.

This site is protected by wp-copyrightpro.com