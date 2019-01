“Si en el conurbano no nos juntamos todos los referentes del radicalismo, del Pro y de la Coalición Cívica, las elecciones serán complicadas, máxime si el peronismo se junta”, finalizó.

En cuanto a su visión sobre el rol político del intendente Diego Valenzuela, Jorge Novillo dijo que “por el radicalismo, con el único que habla es con el concejal Marcelo Bello, no así con el partido radical ni con los dirigentes”, que conforman el frente Cambiemos en el distrito. “No hay diálogo porque no tiene capacidad política”, lanzó el asesor del diputado Mario Negri, y sostuvo que un intendente “debe absorber la opinión de todas las partes” que conforman un frente político.

Según el radical, el documento acordado por los intendentes de la UCR en Saladillo en manifestación de apoyo a la gobernación de María Eugenia Vidal no significa que ya existe unidad electoral dentro de Cambiemos. “Se necesita un buen acuerdo para que no haya PASO, pero si los dirigentes se ponen en tesitura soberbia, lo mejor será que la gente defina”.

Para el dirigente, era previsible que las elecciones no se desdoblen en la provincia de Buenos Aires porque “la sola presencia de la formula Vidal – Salvador suma tres o cuatro puntos a la lista de Cambiemos, lo que le asegura mejor performance a Mauricio Macri”, en territorio bonaerense.

El dirigente radical de Tres de Febrero Jorge ‘Cacho’ Novillo habló de un sectarismo por parte del intendente Diego Valenzuela, quien no habla “ni con el partido radical ni con los dirigentes”. “Si no nos juntamos todos los referentes del radicalismo, del Pro y de la Coalición Cívica, las elecciones serán complicadas”, manifestó.

Novillo: “Valenzuela no dialoga porque no tiene capacidad política”