En su intento de fuga, uno de los delincuentes no supo cómo poner en marcha el motovehículo, por lo que obligó a la victima a empujarlo para darle arranque. Posteriormente huyeron, se cree, con rumbo a la villa La Rana, donde la Policía los busca.

La inseguridad en San Martín no cesa, y Villa Ballester sigue siendo unas de las zonas más calientes del distrito. Este miércoles, un joven de 21 años fue víctima del robo de su moto, con la que realiza repartos. Los delincuentes al no lograr encenderla, lo obligaron a empujar para que arranque.