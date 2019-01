En el marco del programa Presupuesto Participativo, la Municipalidad de Escobar realiza tareas de estabilizado en las calles Málaga, Old Man y Olmos de Loma Verde. Dichas obras suman 1000 metros lineales de mejoras de suelo, que representan un avance sustancial en el acceso a la localidad y que fueron votadas por los propios vecinos.

