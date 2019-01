CADCA, la organización no gubernamental estadounidense que trabaja en la prevención y la reducción...

El momento es ahora, no se puede dilatar más. La Paritaria Docente es LA mesa educativa legal y legítima. El gobierno provincial es responsable del inicio del ciclo lectivo.

El Estado Provincial, encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal, como garante de la educación para los niños/as, jóvenes y adultos en condiciones dignas e iguales debe asegurar todas las condiciones para que así sea; la convocatoria a Paritarias en el marco de la Ley Provincial 13552 es una de las herramientas indispensables en este sentido; ya que define no sólo cuestiones salariales, sino también condiciones de trabajo y prestación del servicio, como infraestructura y Servicio Alimentario (SAE) que hacen a la tarea docente y al aprendizaje de los alumnos.