San Fernando entuba el tramo de la calle Paraná que conecta los conductos de avenida Avellaneda con el de Miguel Cané, permitiendo que toda la zona desagote con mayor velocidad y efectividad el agua de las precipitaciones. “Nos pone contentos poder seguir invirtiendo en que San Fernando tenga un mejor sistema hidráulico y la gente no tenga inconvenientes los días de lluvia”, afirmó el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio.