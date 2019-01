“No estamos hablando de autos de alta gama, son vehículos en su gran mayoría base utilizados para sostenimiento de la economía familiar. El incremento es desmedido y no existe correlación entre el aumento del vehículo y el aumento de las cuotas sujetas al aumento inflacionario”, señalaron desde la Defensoría del Pueblo de Escobar.

This site is protected by wp-copyrightpro.com