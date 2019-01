En ese sentido, Ducoté señaló: “Cuando miramos los recursos tecnológicos con los que contábamos en 2015 y los que tenemos a fines de 2018, casi cuadruplicamos la cantidad de cámaras, no había alarmas urbanas y llegamos a 280 con 2800 controles, no había cámaras portátiles en agentes y ahora tenemos 30 en la calle, hay 12 mil usuarios de Alerta Pilar, los botones antipánico pasaron de ser 60 por violencia de género a más de 1300 junto a los de transporte público, tenemos 10 lectores en prueba en puntos límites del partido y se prevé la colocación de pórticos en distintos puntos del partido. Pasamos de 20 patrulleros de Guardia Urbana a 44 funcionando”.

Por su parte, Piazzale especificó: “Estamos entregando a la Policía seis motos de 250 cilindradas marca Honda, que cuentan con todas las condiciones de seguridad y características apropiadas para funcionar como patrullero. Serán destinadas a zonas céntricas y bancarias, permitiendo una mayor rapidez de respuesta, desplazándose donde otros vehículos no pueden, son motos ágiles y rápidas que se sumarán a la flota automotor que circula diariamente en Pilar”.