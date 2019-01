Por su parte, en sus nuevas tareas que le encomendó el intendente Osvaldo Cáffaro, informó: “Tengo tres grandes premisas, una es la limpieza y el ordenamiento de la ciudad; otra es la movilidad urbana, que no puede haber ninguna calle intransitable; y el tercer tema es hacer que todo el equipo de Aguas de Zárate vaya a las calles y arregle todas las perdidas, ya que tenemos buena producción de agua, pero la distribución es el gran problema de hoy”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com