Por su parte, Genna Grau, agregó: “Nos reunimos con empleados profesionales del Municipio gracias a la convocatoria de la Asociación de Trabajadores del Estado para contarles que el 1 de febrero se abrirá un concurso para 30 cargos de profesionales no incluidos en la carrera médica para pasar a planta permanente y ser recategorizado”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com