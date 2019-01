En recorrida por las diferentes ciudades, Grosso sostuvo que “tenemos una responsabilidad enorme con nuestro pueblo, la obligación de unirnos para sacar a este gobierno de hambre y desempleo”. Ya agregó: “No hay unidad sin los movimientos sociales, las mujeres o las disidencias. Creemos en la construcción de un espacio y de una Argentina que no excluya a nadie”

This site is protected by wp-copyrightpro.com