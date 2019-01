Morón fue elegida como una de las ciudades de Argentina en la que la organización no gubernamental estadounidense CADCA desembarcará con una prueba piloto para empezar a trabajar en la reducción del consumo de sustancias ilícitas en los barrios. Esta organización, líder en la temática en Estados Unidos, trabaja con distintas comunidades capacitando a sus líderes.

Morón trabajará junto a una organización no gubernamental estadounidense para reducir la venta de drogas