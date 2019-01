Queda sin efecto la comisión bicameral conformada por legisladores de distintas bancas que definirían, de manera no vinculatoria, la factibilidad de un adelantamiento electoral, finalmente trunco.

Finalmente, y antes del plazo previsto, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió finalmente no adelantar la votación en la provincia. Pesó la negativa del presidente Mauricio Macri, y de su circulo rojo, por encima de la presión de los intendentes del Pro, quienes ven a la figura del primer mandatario como un peso negativo para sus boletas.

Vidal perdió la pulseada con Marcos Peña y no adelanta las elecciones