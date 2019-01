En este sentido, destacó: “En los Jardines Maternales del Municipio tenemos una infraestructura de primer nivel y los chicos salían de ahí para ir a un colegio donde no estaban las condiciones dadas. Hoy, inversión que hizo el Municipio va a permitir que vayan a un establecimiento provincial que esté acorde para desarrollarse y estar contenidos en un ámbito digno, como se merecen los vecinos de San Fernando”.

“Si bien no es una responsabilidad directa de San Fernando –completó- el mantenimiento de los establecimientos educativos que son de índole provincial, entendemos que los alumnos que van son vecinos de la ciudad y por eso la Comuna le tiende una mano a la Provincia”.