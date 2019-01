Como parte del ciclo de “Humor en verano”, Guillermo Elías, el único doble reconocido por el mismísimo Luis Miguel, se presentó ante una multitud en Beccar.

El pasado sábado por la noche más de mil personas disfrutaron en Beccar del show tributo a Luis Miguel, interpretado por Guillermo Elías, el único doble reconocido por el mismísimo “sol de México”. El espectáculo fue parte de “Humor en verano”, el ciclo de propuestas culturales que el Municipio de San Isidro ofrece durante las vacaciones.

Una multitud de familias se reunió en frente al escenario montado en Juan B. Justo y Centenario para ver al cantante que, con una trayectoria de diez años de shows en salones y programas de televisión, realizó un excelente recorrido por los clásicos de Luis Miguel, junto a un grupo de mariachis.

“’Humor de verano’ propone esto, un momento de fiesta donde la gente se junta a divertirse, bailar, cantar, pasarla bien y reunirse con otros al aire libre y en los espacios públicos de todos los barrios”, afirmó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria de Cultura.

A su lado, Elías agregó: “Me parece muy buena la iniciativa, que sea gratuito y para todo el público. Es notable lo que hacen en San Isidro con la cultura y hoy van a pasar una gran noche todos, con temas pegadizos para grandes y chicos”.

Mientras bailaba al ritmo de una ranchera, María French, de Beccar, comentó: “Está buenísima la idea, es muy divertida y me encanta. Me enteré viendo el Instagram y no dudé en venir. Ojalá se sigan repitiendo estas ideas”.

“Me encanta ver a la gente reunida y entusiasmada acá en la calle, y más con este clima. Estamos todos festejando el cumpleaños de mi yerno en familia, mejor programa que éste imposible”, dijo Silvia Lucila, de Martínez, después de cantar “La bikina”.

“Me sorprendió este show. La verdad que excelente todo y estas cosas son muy necesarias en la Argentina de hoy en día”, concluyó Luis Manzano, de Beccar.