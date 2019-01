Tras el aviso de alerta y la activación del protocolo de seguridad, las fuerzas policiales lo detuvieron en la intersección de Borges y Uzal, haciendo la requisa e identificación necesaria. Al posterior, el masculino fue llevado a la comisaría tercera de Munro. No tenía pedido de captura.

Días atrás, se visualizó a un masculino de nacionalidad argentina cometiendo un ilícito a un vehículo en movimiento en la calle Manuel Rosetti, entre Borges y Pelliza, Olivos, donde hurtó un bolso con pertenencias varias. Tras cometer el delito, huye entre las arterias aledañas para intentar engañar a las cámaras de seguridad del Municipio, lo que finalmente no logró hacer.