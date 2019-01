El Consejo Asesor Permanente Isleño, integrado a la estructura de la Secretaria de Gobierno, estará vinculado a la Dirección General del Plan de Manejo del Delta, a cargo de un defensor histórico del Delta y ex concejal mandato cumplido, Luis Cancelo. Allí, se recibirán consultas y se brindará asesoramiento, con el fin de afianzar principios como insularidad, accesibilidad, transparencia hídrica, inundabilidad, biodiversidad y sustentabilidad del humedal.

