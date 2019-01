Clara Barbieri, integrante del Departamento Educativo del espacio cultural, comentó: “En este taller la idea fue disparar una actividad artística a en los chicos, a partir de un cuadro de Nicolás Rubio. Hicimos un trabajo con plastilina, recreando el signo visual más chico de la composición y armando paisajes. Es interesante que puedan estar una hora lejos de la televisión, dónde el entorno natural es hermoso y el edificio invita a ver un montón de imágenes a las que no están acostumbrados más que por pantallas. Se encuentran con formas distintas de expresión y una actividad que combina lo artístico con lo lúdico”.

