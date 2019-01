“En Escobar no hay plazas privilegiadas ni localidades olvidadas, porque todos los vecinos merecen un espacio público digno para disfrutar en familia, vivan donde vivan. Y la Municipalidad no se toma vacaciones porque hay mucho trabajo para hacer en ese sentido. Siempre digo que somos como el salmón, porque vamos contra la corriente. Mientras el país está paralizado, Escobar crece y se desarrolla en busca de su transformación definitiva”, finalizó Sujarchuk.

“Estamos felices de recuperar este espacio para los vecinos de Maquinista Savio. Ellos mismos me contaron que a la medianoche todavía el lugar está lleno de familias disfrutando del espacio público, tomando mate, compartiendo lindos momentos al aire libre. Eso es parte del cambio sustancial que vive el partido de Escobar, con la gente de bien adueñándose de las calles, sintiéndose tranquila, por eso destinamos todos los recursos posibles en materia de seguridad e instalamos 1200 luminarias LED. Y seguimos haciendo, porque sabemos que falta mucho. Ampliamos la UDP, que antes era sólo pediátrica y ahora es también para adultos, estamos terminando el primer gimnasio público en el polideportivo y desde marzo duplicaremos el servicio de recolección de residuos”, expresó el intendente.