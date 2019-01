El otro se dará desde la estación Rivadavia hasta la estación Belgrano C temporaria, por avenida Libertador. Circulará con una frecuencia de 6 minutos.

El ferrocarril Mitre no llegará a Retiro desde el próximo sábado y por tres meses. Correrá entre Tigre y Núñez y pondrán colectivos gratuitos para completar el recorrido. La obra del viaducto hará que el tren circule a 9 metros del suelo. Desde el gobierno porteño prevén que a partir de abril estará lista la obra que permitirá eliminar ocho barreras en los barrios de Palermo, Belgrano y Núñez.

Por obras, durante tres meses el ferrocarril Mitre no llegará a Retiro