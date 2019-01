La acción coordinada de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, Fiscalía de Género de Tigre y la comisaría de Don Torcuato permitió no sólo el resguardo de una madre y su bebé que se encontraban en altísimo riesgo, por graves situaciones de violencia de género, sino además logró identificar y apresar al victimario que se encontraba prófugo nada menos que del delito de homicidio agravado.

