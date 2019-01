Tras la recorrida, Analía Zappulla contó: “Estamos tomando esto como una política de estado, hay un trabajo fuerte y continuo en colegios que hemos encontrado en condiciones muy lamentables donde los chicos no podían estudiar. A partir de la vocación del Intendente Tagliaferro se avanzó mucho y seguimos trabajando para darle a los chicos una educación de calidad, pública y gratuita”.

