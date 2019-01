Sergio Patrón Costas, uno de los armadores del espacio Alternativa Federal en la provincia de Buenos Aires, conversó con SMnoticias y se refirió a la construcción de esta propuesta política. “Puede ser una opción para los argentinos que queremos un país diferente, sin los enfrentamientos que tenemos hoy”, dijo. El vecino de San Isidro, además, habló sobre la gestión de Gustavo Posse y planteó que buscan construir “una oposición que verdaderamente quiera ser gobierno y salga de la comodidad de los cargos públicos para estar más cerca de la realidad de la gente”.

“Alternativa Federal es la propuesta que puede unir a los argentinos y empezar a resolver, de una buena vez, los problemas que hoy existen”, comenzó indicando el dirigente. “Antes estábamos muy mal, y hoy seguimos igual o peor”, entendió, y sostuvo que “estamos en un proceso de polarización que no es bueno, y la gente está necesitando un nuevo espacio que la represente, con valores y virtudes, y con una propuesta más integrada para el país y sin enfrentamientos”.

“Alternativa Federal es el equilibrio justo que necesitan los argentinos, un espacio con una visión muy federal y una idea clara de renovación”, agregó. Destacó luego que “tenemos en este espacio a Sergio Massa, quien en el 2013 enfrentó, con mucho coraje, al oficialismo y frenó un proceso de reelección indefinida; y a Juan Manuel Urtubey, que representa la renovación de la política, pero que también viene gobernando Salta con mucha gestión y preparación, además de alentar la participación ciudadana, habiéndole ganado a un aparato político como el de Juan Carlos Romero”. “Son dirigentes con principios y valores, y eso es lo que hoy necesita la Argentina”, manifestó.

“Apostamos a terminar con las divisiones entre argentinos, y Alternativa Federal, convocando a diferentes fuerzas políticas, puede ser una opción para los argentinos que queremos otro país diferente, sin los enfrentamientos que tenemos hoy”, sentenció Patrón Costas.

Analizó luego que “la inflación estaba en el gobierno anterior y continuó en este; el desempleo estaba con el gobierno anterior y se profundizó con el actual; y lo mismo ocurre con la inseguridad, el Impuesto a las Ganancias o el sistema electoral”. “No vemos soluciones en el gobierno anterior, que es el pasado, ni en el actual, que es el fracaso”, aseguró, y expuso que “muchos ciudadanos están indecisos y no saben a quién votar, y se resisten a elegir entre lo actual, porque los decepcionó, y tampoco quieren volver al pasado”. “La sociedad busca una alternativa superadora a eso. Quiere que se le resuelvan los problemas de inflación, de desempleo, de los aumentos de precios y servicios, de la inseguridad, del narcotráfico.

Tenemos muchos problemas por resolver, y estamos preparados para solucionarlos”, amplió.

Consultado respecto de un posible acercamiento con el kirchnerismo, el referente de Alternativa Federal mencionó que “es un espacio político consolidado con sus propios candidatos y representantes”. “Nosotros buscamos incorporar nuevos actores a la política, ya que queremos renovarla. No solo tenemos que mirar a los candidatos que mas sobresalen como Sergio Massa, Roberto Lavagna, Miguel Ángel Pichetto o Juan Manuel Urtubey, hay muchos otros actores que se están incorporando a esta estructura, que no tienen antecedentes en la política, pero que están cansados de la grieta y el enfrentamiento entre argentinos”, reveló.

“Estamos nucleando a muchos vecinos de distintos puntos del conurbano y la Provincia que tienen ganas de aportar. Son profesionales, vecinos con reconocimiento social, participantes de movimientos sociales, comerciantes y representantes de clubes y de entidades del tercer sector. Trabajamos con Mesas de Encuentro donde todos hacen sus aportes, y no se habla de candidaturas, solo de un proyecto político y de la construcción de un nuevo proyecto de país”, comentó, y aclaró que “también contamos con dirigentes importantes que tienen que ver con la actividad política de cada distrito”.

Promediando la charla, Sergio Patrón Costas dio su mirada sobre la gestión de Gustavo Posse y consideró que “está estancada”. “El distrito no recibió inversiones fuertes desde el Unicenter, en los noventa, y eso es mucho tiempo”, ilustró. “Hace unos años en San Isidro éramos sinónimo de desarrollo, inversiones y seguridad. Hoy el desarrollo se fue a San Fernando, gracias a la gestión de Luis Andreotti; las inversiones están en Vicente López; y la seguridad se fue a Tigre, de la mano de Sergio Massa. Al gobierno municipal parece que se le acabaron las ideas”, lanzó.

“Un ejemplo de este estancamiento es el tema de la seguridad y la violencia que nos preocupa tanto, porque es dónde no tenemos especialistas. El secretario de Seguridad municipal no tiene ningún pergamino para ocupar ese cargo. Somos el distrito cabecera de un Departamento Judicial y el gobierno municipal no convocó a ningún especialista para desarrollar un plan de seguridad. Los vecinos se siguen sintiendo inseguros”, puntualizó. Apuntó también contra el poco apoyo que el Municipio le brinda a los comercios locales, y detalló que “muchos comercios tradicionales están bajando sus persianas”. Su propuesta para esto es eliminar algunas tasas municipales, “para que el comerciante tenga más aire y pueda seguir manteniendo su trabajo”.

Ya en lo político, el dirigente indicó que las Mesas de Encuentro de Alternativa Federal también se vienen realizando en San Isidro. “Nos reunimos con vecinos que tienen ganas de aportar y de construir una oposición seria y con propuestas superadoras. Queremos que San Isidro vuelva a ser el distrito en el que nos criamos, en el que caminábamos por la calles con tranquilidad, donde veíamos que había desarrollo y empleo. Hoy dejamos de ser un municipio prospero y de trabajo para pasar a ser una ciudad dormitorio”, exclamó.

Sin embargo, remarcó que “no estamos pensando en candidaturas”. “En estas Mesas de Encuentro decidiremos quien es la persona que tiene las mejores condiciones para encabezar una propuesta seria y superadora que los vecinos de San Isidro están esperando”, dijo, y afirmó: “El vecino quiere un proyecto que represente los valores de los sanisidrenses. Está buscando una oposición que verdaderamente quiera ser gobierno y salga de la comodidad de los cargos públicos y entienda los problemas que tenemos en el día a día”.