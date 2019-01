En primera instancia, la Justicia investiga el accionar del personal de la comisaría, ya que no se habría cumplido el protocolo. Asimismo, se intenta determinar por qué el personal médico rechazo el ingreso del detenido y si consta que a su llegada al nosocomio ya no presentaba signos vitales.

Un detenido que, según testimonios, se habría ahorcado en la comisaría tercera de Malvinas Argentinas, ante la demora del servicio de emergencias médicas fue trasladado por la propia Policía al Hospital de Trauma donde arribó sin vida. Por razones que no han trascendido aún, el nosocomio no se hizo cargo del cuerpo y el óbito quedó a la intemperie en la cajuela de la camioneta policial.