Por lo pronto, el ex cónyuge permanece prófugo tras el ataque, mientras que su cómplice se encuentra detenido en la comisaría de Maquinista Savio bajo el cargo de “Lesiones”. Se estima que la causa podría ser recaratulada como “Tentativa de homicidio”, que estipula una pena mucho más severa.

Si bien tiene el mismo apellido de la víctima, no existe entre ellos ninguna relación de parentesco, consigna el mencionado medio. La mujer contó que fue este hombre quien le disparó a quemarropa luego de recibir el arma de fuego por parte de su ex pareja, quien conducía la motocicleta. Sin embargo, los investigadores del caso creen que la secuencia pudo haber sido distinta.

El hecho ocurrió cerca de las 3, en la intersección de las calles Colibrí y Belgrano, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a Andrea Elizabeth Godoy, de 47 años. Uno de ellos era Martín Romero, su ex esposo, quien comenzó a increparla violentamente.

De acuerdo a lo informado por la web El Diario de Escobar, el pasado jueves una vecina de Maquinista Savio fue baleada en lo que sería un nuevo caso de violencia de género. El agresor fue su ex marido.

Sucedió en Maquinista Savio, en el barrio Amancay. La víctima recibió un disparo en la pelvis, pero está fuera de peligro. Un hombre que acompañaba a su ex marido fue aprehendido.

Atacó a tiros a su ex esposa y se dio a la fuga: Continúa prófugo