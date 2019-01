No hay dudas, los niños no son prioridad para el Estado municipal que gestiona el caudillo Mario Ishii....

Las familias no solo disfrutaron de los shows musicales, también contaron con la posibilidad de visitar una muestra de arte del artista plástico Sousa Rey y las artistas plásticas Sonia Silva y Adriana Arias. Hubo estatuas vivientes y un rincón ambientado como “Caminito” del barrio porteño de La Boca. Un stand compuesto por los mejores vinos de cinco bodegas argentinas y distintos food trucks completaron la escenografía de las inmediaciones del Palacio Municipal.

Por su parte, Adriana Varela comentó: “Estar en Malvinas Argentinas es estar en un municipio muy significativo. Primero porque el nombre es muy significativo y porque sé cómo trabajan en este lugar. Venir acá es realmente muy gratificante”. Luego, felicitó al jefe comunal por la organización del evento y subrayó que “estos espacios son necesarios, de poder hacer un encuentro con música, con cultura, fundamentalmente con cosas que nos pertenezcan”. “Tenemos que recordar siempre quiénes somos. Recordarlo, no imponerlo”, enfatizó.

Además, Nardini adelantó que “estos eventos culturales se van a seguir desarrollando, tal cual lo venimos haciendo desde hace tres años”. Y explicó lo que significa: “Es abrir el espacio público a la comunidad, a los vecinos del distrito y de otros cercanos, de acuerdo a segmentos y temáticas que les interesan, lo hicimos con la pintura, la música, el arte, con diferentes géneros. Lo venimos inculcando porque son parte de los valores que nosotros tenemos. No dejamos de ser argentinos y tenemos que seguir sembrando esos valores para las generaciones que vienen”.

El intendente Leo Nardini disfrutó del evento mezclado con el público, donde describió que “la gente está muy entusiasmada, el clima es bárbaro, toda la familia está involucrada, desde el más grande hasta otras generaciones que quizás no tienen la oportunidad de disfrutar del tango como lo hacen los mayores, pero bueno, hoy disfrutan del predio del lugar de la familia junto a los suyos”. “Todos tienen la oportunidad, en un momento tan difícil que vive el país, de disfrutar de un espectáculo de calidad y de manera gratuita”, agregó.